重点培训如何充分发挥政府出资产业基金和企业债券等对社会资金的引导作用和放大效应 12月17-18日，2016全国发展改革工作会议在北京举行，徐绍史作报告。 《中国经济导报》是国家发展和改革委员会主管的国内外公开发行的综合性经济类报纸。